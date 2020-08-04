Коронавирус в Пензенской области, новости на 4 августа: еще 44 случая заболевания подтвердились в Пензе
По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 54 случая заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6699).
География:
Пенза – 44;
Пензенский район – 2;
Городищенский район – 4;
Никольский район – 1;
Кузнецкий район – 3.
Под наблюдением остаются 3233 человека, сняты с наблюдения – 25757.
Вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 1949 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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