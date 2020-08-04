2020-08-04T12:38:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 4 августа: еще 44 случая заболевания подтвердились в Пензе

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 4 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 54 случая заболевания коронавирусом (всего с начала эпидемии – 6699).

География:

Пенза – 44;

Пензенский район – 2;

Городищенский район – 4;

Никольский район – 1;

Кузнецкий район – 3.

Под наблюдением остаются 3233 человека, сняты с наблюдения – 25757.

Вчера стало известно о смерти еще одной пациентки 1949 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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