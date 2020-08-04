2020-08-04T07:55:35+03:00
Общество

Будет разработан график вакцинации жителей Пензенской области

Профилактика инфекционных заболеваний обсуждалась на совещании, которое Иван Белозерцев провел в понедельник, 3 августа
Виктор ВИКТОРОВ
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Пресс-служба Правительства Пензенской областиПресс-служба Правительства Пензенской области
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Подчеркнута особая важность вакцинации, в том числе против гриппа, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

«Первая поставка вакцины в Пензенскую область начнется с 31 августа, но уже сейчас нужно подготовиться к вакцинации, составить график, - отметил губернатор. - Нужна большая разъяснительная работа среди граждан, поскольку этот год - особенный. Очень важно, чтобы врачи вели информационно-разъяснительную работу с жителями Пензенской области».

Губернатор поручил заранее определить места проведения вакцинации. Необходимо организовать работу выездных групп медработников, в том числе и в небольшие населенные пункты, чтобы их жителям никуда не нужно было ехать.

Иван Белозерцев также потребовал исключить возможность образования очагов распространения новой коронавирусной инфекции в общежитиях учебных заведений.

«После каникул студенты, в том числе и иностранные, вернутся в общежития, нужно обеспечить все меры санитарной безопасности перед началом занятий.

«В период распространения сезонных инфекций чаще всего идет борьба с последствиями ОРВИ, поэтому правильнее будет усиливать профилактическую работу, укреплять иммунитет граждан, особенно детей», - добавил губернатор.

На совещании дано поручение министерствам образования и финансов Пензенской области проработать предложения по витаминизации питания в дошкольных учреждениях. Введение в меню детских садов больше яблок, овощей, зелени, витаминных напитков, возможно, по согласованию с врачами и родителями детей, витаминных препаратов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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