Долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия
Почетному жителю города Пензы, участнику Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы Владимиру Керханаджеву сегодня, 3 августа, исполнилось 96 лет.
Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков вместе с заместителем главы города Иваном Красновым поздравили виновника торжества и пожелали ему долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия.
От редакции
Дорогой Владимир Михайлович, читатели и сотрудники «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям. Долгие годы вместе с другими ветеранами и журналистами газеты Вы проводите заседания в редакционной фронтовой землянке, где притихшие мальчишки и девчонки не из учебников, а вживую слышат и узнают об ужасах войны от человека, прошедшего через пекло Сталинграда.
Узнают о мужестве и чести, любви к Отечеству.
С днем рождения Вас, товарищ полковник!
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