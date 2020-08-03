Почетному жителю города Пензы, участнику Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы Владимиру Керханаджеву сегодня, 3 августа, исполнилось 96 лет.

Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков вместе с заместителем главы города Иваном Красновым поздравили виновника торжества и пожелали ему долгих лет жизни, бодрости духа и благополучия.

От редакции

Дорогой Владимир Михайлович, читатели и сотрудники «Комсомольской правды» присоединяется к поздравлениям. Долгие годы вместе с другими ветеранами и журналистами газеты Вы проводите заседания в редакционной фронтовой землянке, где притихшие мальчишки и девчонки не из учебников, а вживую слышат и узнают об ужасах войны от человека, прошедшего через пекло Сталинграда.

Узнают о мужестве и чести, любви к Отечеству.

С днем рождения Вас, товарищ полковник!