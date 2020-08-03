2020-08-03T13:06:15+03:00
Здоровье

Клиническая больница № 6 имени Г.А.Захарьина - вчера, сегодня, завтра

Рассказываем об учреждении, круглосуточно оказывающем экстренную и плановую медицинскую помощь жителям Пензы и Пензенской области
Анна ЧЕРНАЯ
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Техническая база учреждения постоянно обновляется.Техническая база учреждения постоянно обновляется.Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Эпидемия коронавируса, охватившая весь мир, буквально выкинула на передовую все медицинские учреждения даже в самых маленьких городах. Переполненные палаты, нехватка средств зашиты, врачи, работающие в несколько смен – еще недавно просторы интернет-СМИ и полосы газет пестрили этими страшными словами. Сейчас же, когда все постепенно приходит в норму, больницы возвращаются к привычному графику.

Клиническая больница № 6 имени Г.А.Захарьина сегодня - это крупный лечебно-диагностический комплекс на 1127 коек, 420 из которых относятся к хирургическому профилю.

Ежегодно в приемное отделение учреждения обращаются более 110 тысяч пациентов. 70% из них получают неотложную помощь сразу, остальные госпитализируются.

В больнице развернут целый ряд лечебно-диагностических и реабилитационных отделений. Единственное в области отделение токсикологии оказывает специализированную медицинскую помощь, включающую своевременное эффективное проведение комплекса диагностических и лечебных мероприятий населению с химическими отравлениями.

Первичный сосудистый центр специализируется на оказании помощи кардиологическим больным с инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, а также больным с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому и геморрагическому типу.

Центр анестезиологии и реанимации включает в себя 65 коек реанимации и анестезиологическую службу. Ежедневно выполняется свыше 35 анестезий при плановых и экстренных оперативных вмешательствах, а также сложных методах диагностики. Ежегодно более 4 тысяч пациентов получают лечение в условиях реанимации. Тесная взаимосвязь с другими отделениями позволяет осуществлять лечение тяжелобольных как хирургического, так и терапевтического (в т.ч. неврологического) профилей.

Конечно же, работа большого, слаженного механизма невозможна без квалифицированных кадров, приобретения современного технологичного оборудования, проведения реконструкций и плановых ремонтных работ.

За последние четыре года 45 врачей и 12 медсестер прошли переподготовку. Еще 10 медиков окончили клиническую интернатуру по специальности: «Анестезиология и реаниматология». 122 врача и 369 средних медицинских работника прошли аттестацию. Для дальнейшего трудоустройства во вновь открываемое отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения в настоящее время два специалиста проходят целевую подготовку в клинической ординатуре по специальности: «Рентгенэндовоскулярные диагностика и лечение» на базе ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России и в ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. В 2019 году на базе ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» два врача-кардиолога прошли повышение квалификации по вопросу «Современной стратегии лечения сердечной недостаточности».

Сотрудники учреждения получают служебное жилье: в новые одно-, двух- и трехкомнатные квартиры в этом году переехали со своими семьями девять врачей.

Также продолжается ремонт отделений и их оснащение медицинской техникой и оборудованием: с 2017 года были капитально отремонтированы блоки «Б» и «А», а также гинекологическое и терапевтическое отделения, открыт современный травматологический пункт.

Во втором квартале этого года началась реконструкции приемного отделения с пристроем для установки Ангиографического комплекса.

Ускорить сроки принятия решений по проблемным позициям, обеспечить рациональное использование материальных ресурсов, вовлечь в систему оценки качества и безопасности медицинской деятельности практически весь коллектив больницы позволило взаимодействие с 2018г. с ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора РФ. Работа с февраля 2019г. в пилотном проекте «Каскад» Федеральной Системы Управления подтвердила правильность выбранного направления, позволяющего осуществлять контроль, поиск слабых мест, подготовку реагирующих и предупреждающих мероприятий, организацию действий по повышению качества медицинских работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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