2020-08-03T11:18:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 3 августа: за сутки диагноз подтвердился еще у 32 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 3 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 32 случая заболевания, из них 17 – в Саранске, остальные в районах. Среди новых пациентов семь человек старше 60 лет, самой пожилой 78. Еще восемь человек моложе 30 (из них пятеро детей от пяти до 15 лет).

Всего в республике за период пандемии выявлено 4 585 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 3 502 человека, 24 - за последние сутки. Скончались 38.

По данным на 2 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 645 человек находятся на стационарном лечении. 904 - человека под наблюдением дома.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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