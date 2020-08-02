Коронавирус в Мордовии, последние новости на 2 августа: за сутки диагноз подтвердился еще у 31 человека
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 2 августа 2020 года
Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Мордовии за последние сутки зарегистрирован 31 случай заболевания.
Всего в республике за период пандемии выявлено 4 553 случая COVID-19. Полностью выздоровели 3478 человека. Скончались 38.
По данным на 1 августа из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения: 624 человека на стационарном лечении. 905 человек под наблюдением дома.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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