Коронавирус в Пензенской области, новости на 2 августа: скончалась пациентка 1959 года рождения

По данным оперативного штаба, накануне была зарегистрирована смерть женщины 1959 года рождения. У пациентки был ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, грыжа передней брюшной стенки. Причиной смести стал коронавирус, осложненный пневмонией.

За сутки в регионе подтвердились еще 49 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть годовалый ребенок.

География:

Пенза – 21;

Заречный – 8;

Бессоновский район – 7;

Пензенский район – 12;

Лунинский район - 1.