2020-08-02T15:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 2 августа: скончалась пациентка 1959 года рождения

Мы собрали для вас последние данные о коронавирусе в Пензенской области на 2 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным оперативного штаба, накануне была зарегистрирована смерть женщины 1959 года рождения. У пациентки был ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, грыжа передней брюшной стенки. Причиной смести стал коронавирус, осложненный пневмонией.

За сутки в регионе подтвердились еще 49 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть годовалый ребенок.

География:

Пенза – 21;

Заречный – 8;

Бессоновский район – 7;

Пензенский район – 12;

Лунинский район - 1.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

ИСТОЧНИК KP.RU

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