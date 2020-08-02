Коронавирус в Пензенской области, новости на 2 августа: скончалась пациентка 1959 года рождения
По данным оперативного штаба, накануне была зарегистрирована смерть женщины 1959 года рождения. У пациентки был ряд сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, ожирение, грыжа передней брюшной стенки. Причиной смести стал коронавирус, осложненный пневмонией.
За сутки в регионе подтвердились еще 49 случаев заболевания коронавирусом. Среди новых пациентов есть годовалый ребенок.
География:
Пенза – 21;
Заречный – 8;
Бессоновский район – 7;
Пензенский район – 12;
Лунинский район - 1.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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