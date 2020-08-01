2020-08-01T12:57:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 августа: заболели еще шесть несовершеннолетних

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 1 августа 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 46 случаев заболевания коронавирусом.

География: Пенза – 27; Заречный – 8; Бессоновский район – 6; Земетчинский район- 1; Лунинский район – 4.

Среди новых пациентов есть шестеро несовершеннолетних в возрасте от четырех до 12 лет.

ФОТО: Яндекс

ФОТО: Яндекс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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