Коронавирус в Пензенской области, новости на 1 августа: заболели еще шесть несовершеннолетних
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 46 случаев заболевания коронавирусом.
География: Пенза – 27; Заречный – 8; Бессоновский район – 6; Земетчинский район- 1; Лунинский район – 4.
Среди новых пациентов есть шестеро несовершеннолетних в возрасте от четырех до 12 лет.
ФОТО: Яндекс
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ИСТОЧНИК KP.RU
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