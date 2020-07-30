Мэр Пензы оценил ход реконструкции Исторического вала

В обсуждении темы приняли участие главный архитектор Пензенской области Леонид Иоффе, заместитель главы администрации города по земельным и градостроительным вопросам Магомед Агамагомедов, главный архитектор города Сергей Петров, директор Центрального парка культуры и отдыха имени В.Г. Белинского Елена Савельева.

Как сообщила Елена Савельева, на данном этапе завершается обустройство верхней прогулочной зоны, устанавливаются декоративные элементы из гранита, металлическое ограждение.

- Для отвода воды делаем две ливневки, - пояснила она, - выполняем озеленение склона и той части, где располагается мортира - завершаем отсыпку черноземом и приступаем к посадке травы. Параллельно идет уход за рулонным газоном, который был уложен в прошлом году. Планируется, что к началу сентября 2020 года объект будет максимально готов.

Фото: Пресс-служба Администрации Пензы

Также Андрей Лузгин встретился с собственниками здания по улице Белинского, 6 по вопросу благоустройства их части территории. Были рассмотрены различные варианты развития данного участка, предлагаемые предпринимателями, и приведения в порядок фасада здания.

- В любом случае ваш объект должен гармонично вписаться в общую концепцию проекта по реконструкции исторического вала, - подчеркнул мэр.