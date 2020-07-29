Коронавирус в Пензенской области, новости на 29 июля: 12 новых случаев подтверждено в Заречном
Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Пензенской области на 29 июля 2020 года
Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 45 случаев заболевания коронавирусом. Из них 18 – в Пензе, 12 – в Заречном, остальные в районах. Среди новых заболевших есть двухмесячный младенец и 13-летний подросток.
Находится под наблюдением 3267 человек, сняты с наблюдения 25255.
Вчера были выписаны еще 38 человек.
ФОТО: Яндекс
ИСТОЧНИК KP.RU
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