Коронавирус в Пензенской области, новости на 29 июля: 12 новых случаев подтверждено в Заречном

По данным оперативного штаба, за сутки в Пензенской области подтвердились еще 45 случаев заболевания коронавирусом. Из них 18 – в Пензе, 12 – в Заречном, остальные в районах. Среди новых заболевших есть двухмесячный младенец и 13-летний подросток.

Находится под наблюдением 3267 человек, сняты с наблюдения 25255.

Вчера были выписаны еще 38 человек.