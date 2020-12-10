Коронавирус в Мордовии, новости на 10 декабря: жителям региона от 65 лет и старше снова продлили больничные

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В Указ Главы Мордовии снова были внесены изменения: согласно им, жителям республики от 65 лет и старше больничные продлили до 25 декабря. Работающие пенсионеры могут находиться на самоизоляции. В этом случае застрахованным лицам гражданам будет оплачен больничный также за период с 14 по 25 декабря.

Ресторанам, кафе, заведениям общепита теперь разрешена продажа товаров, обслуживание на вынос и доставка заказов после 23:00.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились 90 случаев заболевания коронавирусом. Возраст новых пациентов – от восьми до 93 лет.

В Республиканской инфекционной клинической больнице скончался пациент 1939 года рождения. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлен 11 641 случай заболевания Covid-19. Полностью выздоровели 9 454 человека, 79 - за последние сутки. 70 человек скончались.