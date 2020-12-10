В Пензенской области увеличат количество пунктов, где можно будет сделать прививку от коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Напомним вам, что препарат «Спутник-V» поступит в область уже на этой неделе. Сделать прививку от коронавируса в Пензе можно будет в четырех пунктах. Еще четыре откроются в районах. В первую очередь прививки будут сделаны педагогам и медикам – в общей сложности, четырем с половиной тысячам человек. По распоряжению главы региона, в этот же список лиц позже будут включены работники торговли.

Как доложил министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин, регион готов к старту масштабной прививочной кампании: персонал обучен, оборудование для хранения препарата имеется.

- Все желающие сделать прививку предварительно пройдут дополнительное обследование на наличие антител, так как переболевшим коронавирусом прививку делать нельзя, - подчеркнул министр. - Анализы будут выполняться за 1-2 дня до процедуры.

Губернатор Иван Белозерцев поручил проработать вопрос увеличения числа пунктов, где жители региона смогут сделать прививки.

- В будущем года вакцинация приобретет другой масштаб, и мы должны быть к этому готовы, - отметил губернатор.