На работу - всей семьей!

Александр, Артем и Оксана Блиновы - представители одной из трудовых династий компании «Транснефть» (фото из семейного архива)

ПОЧТИ «СЕМЕЙНОЕ» ДЕЛО

Начальник штаба строительства №25 Артем Блинов в системе «Транснефть» трудится с 2012 года. Начинал в Хабаровске, в ООО «Дальнефтепровод», техником, а затем инженером в отделе капитального строительства. Пришел сюда совсем не случайно, по стопам родителей. Его отец, Александр Васильевич, будучи профессиональным водителем, за баранкой автомобиля проехал всю Сибирь, работал в Якутии, объездил Дальний Восток. За плечами отважного шофера обе ветки легендарного уже ВСТО - нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Позднее в этих романтических стройках к нему присоединилась и супруга - Оксана Валерьевна в 2010 году пришла в систему «Транснефть» бухгалтером. В это время их сын Артем учился параллельно сразу в двух вузах - получал высшие управленческое и нефтяное образования.

- Родители существенно повлияли на выбор моей профессии, - признает Артем Блинов. - Мы жили в небольшом поселке Иркутской области, когда папа в 2007 году устроился на работу в «Транснефть». Я видел, какие люди его окружают, кто представляет интересы организации и отрасли, с каким отношением подходят к делу, их уровень ответственности и профессионализма, как четко организована работа. Второе образование я выбрал, исключительно глядя на отца и его товарищей.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЗАДАЧИ - УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В 2014 году Артем Блинов перешел в Трубопроводную строительную дирекцию ведущим специалистом. За шесть лет, которые прошли с этого момента, в его трудовой биографии скопилось немало поводов для гордости. Артему Александровичу довелось поучаствовать в реконструкции нефтепровода Куйбышев - Лисичанск, одной из важных нефтяных артерий, проложенной около полувека назад. После завершения работ строитель переехал в Челябинск: уникальный для России завод по производству электродвигателей Артем Блинов возводил уже в ранге заместителя начальника строительного управления. Здесь же, в Челябинске, он контролировал строительство завода «Транснефть Нефтяные насосы». Обе производственные площадки высокотехнологичные, требующие при строительстве оригинальных смелых решений. Когда объекты были сданы в эксплуатацию, Артем Блинов в мае этого года отправился в Пензу уже в качестве начальника штаба. Здесь ООО «Транснефть - ТСД» развернуло масштабный фронт работ по переносу нефтяных объектов на безопасное от областной столицы расстояние. Дело в том, что со временем город разросся и окружил промышленный объект - нефтепровод, когда-то проходивший за его границей. И компанией «Транснефть» принято решение о строительстве участка нефтепровода в обход города, а также новых нефтеперекачивающих станций «Пенза-1» и «Пенза-2».

- Наша задача - возвести качественно и в срок все эти объекты, - рассказал начальник штаба №25 Артем Блинов. - НПС «Пенза-1» уже построена, на НПС «Пенза-2» полным ходом идут строительно-монтажные работы, с северной части областной столицы прокладывают новый нефтепровод. А уже в следующем году приступим к строительству линейной производственно-диспетчерской станции, которая в дальнейшем позволит обеспечить бесперебойную работу перекачки уже нефтепродуктопроводов (дизельного топлива).

Сегодня старшее поколение Блиновых - Александр Васильевич и Оксана Валерьевна - живут в Самаре, трудясь в центральном офисе ООО «Транснефть - ТСД». Артем со своей семьей, женой и двумя детьми, обосновался в Пензе. Вряд ли навсегда - судьба нефтепроводчика интересна не только производственными уравнениями, но и своей непредсказуемостью. Будут задачи - будут и решения!

ДОСЬЕ

- Блинов Артем Александрович, начальник штаба №25 СУ№4.

- Блинов Александр Васильевич (отец), водитель автомобиля, АУП.

- Блинова Оксана Валерьевна (мать), главный специалист ОКУП АУП.

Общий стаж работы в системе организаций «Транснефть» - 31 год, из них в ТСД - 18 лет.