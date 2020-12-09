В Пензенской области введены новые ограничения

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Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина. Новые ограничения вводятся для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги на ледовых катках, детских игровых площадках, батутах и иных игровых площадках. Теперь количество посетителей, находящихся на них одновременно, следует рассчитывать по принципу «не более одного человека на десять квадратных метров».

Также в физкультурно-спортивных организациях сократят графики тренировок. Это поможет обеспечить между занятиями перерывы в один час для дезинфекции и проветривания.