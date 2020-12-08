Коронавирус в Мордовии, новости на 8 декабря: за сутки подтвердились больше 80 случаев заболевания и еще одна смерть

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 89 случаев заболевания коронавирусом. Из них 57 случаев – на территории городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от четырех до 89 лет.

В Республиканской клинической больнице №4 скончалась пациентка 1954 года рождения. Причиной смерти стал коронавирусом, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 11 463 случая заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 9 298 жителей республики, 70 - за последние сутки. 69 человек скончались.