В Пензенскую область поступят более 1200 доз вакцины против коронавируса

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Министр здравоохранения Александр Никишин рассказал, что на этой неделе в область придут более 1200 вакцины «Спутник V». За перевозку и хранение препарата отвечает компания «Фармация», имеющая все необходимое для этого оборудование.

В первую очередь прививки будут сделаны медицинским работникам и педагогам. Для проведения вакцинации в регионе организуют восемь точек: четыре прививочных кабинета в Пензе и еще четыре – в межрайонных больницах.

- Нужно подготовиться заранее, - подчеркнул губернатор Иван Белозерцев. – Люди, пожелавшие сделать прививку от коронавируса, должны обязательно в течение трех суток сдать анализы на антитела. Вакцинацию в регионе необходимо провести в кратчайшие сроки.