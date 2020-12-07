Коронавирус в Мордовии, новости на 7 декабря: скончался пациент 1965 года рождения

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 89 случаев заболевания, 55 из которых – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от одного до 81 года.

В Республиканской инфекционной клинической больнице от коронавируса, сложенного пневмонией, скончался пациент 1965 года рождения.

Всего в республике за период пандемии выявлено 11 374 случая заболевания. Полностью выздоровели 9 228 жителей, 68 - за последние сутки. 68 человек скончались .