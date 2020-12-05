В пензенский зоопарк привезли пеликана, спасенного в Саратовской области

ФОТО: Руслан КУРМАЛЕЕВ

Пеликана, который не улетел на юг вместе со своими собратьями, заметили местные жители на озере недалеко от города Энгельс Саратовской области. На место сразу же выехали специалисты. Птицу осмотрели и, по согласованию с Росприроднадзором, пеликана было решено изъять из природы и доставить в Пензенский зоопарк для реабилитации.

ФОТО: Руслан КУРМАЛЕЕВ

Сейчас пеликан уже набирает в весе, питается дважды в день, идет на поправку и даже обзавелся гордым именем – Прохор. Всю зиму он проведет в пензенском зоопарке под наблюдением орнитологов. Если к весне пеликан будет достаточно упитан и сохранит летные качества, птицу снова отпустят в дикую природу.