Коронавирус в Мордовии, новости на 4 декабря: скончалась еще одна пациентка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились 89 случаев заболевания коронавирусом. 57 новых пациентов – жители Саранска и городского округ, остальные из районов. Возраст новых заболевших – от шести месяцев до 84 лет.

В Республиканском наркологическом диспансере умерла женщина, 1952 года рождения. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 11 105 случаев заболевания Covid-19. Полностью выздоровели 9 055 пациентов, 23 - за последние сутки. 65 человек скончались.