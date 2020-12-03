ЗАГС опроверг информацию о том, что пензенец назвал сына Маркетингом

Фото свидетельства, скорее всего, было отфотошоплено. (Фото со страницы героя публикации в социальной сети)

Накануне пензенский маркетолог Дмитрий Банчуков сообщил, что дал своему первенцу весьма необычное имя – Маркетинг. Этой новостью он поделился с подписчиками в своих социальных сетях, пошутив, что бабушки ребенка точно будут не в восторге от этого. Новость об этом быстро подхватили ряд региональных и федеральных СМИ.

Некоторые интернет-пользователи, несмотря на приложенные отцом ребенка доказательства – фото свидетельства о рождении и видеозапись, сделанную, возможно, в органах ЗАГС, усомнились в правдивости истории, отметив, что в кругу семьи мальчик, может быть, и будет зваться Маркетингом, только в документах его все равно пропишут как «Марк». А вся эта шумиха – просто спланированная пиар-акция, чтобы привлечь внимание. Часть комментаторов, поверивших Дмитрию, попросили не калечить жизнь ребенку. Другие пользователи предложили не менее креативные варианты имен для следующих детей супругов Банчуковых.

Точку в спорах поставили представители управления ЗАГС по Пензенской области, отметив, что ни одного ребенка с таким именем в регионе зарегистрировано не было. Свидетельство о рождении, как и предполагали многие комментаторы, скорее всего, было отредактировано с помощью Фотошопа.