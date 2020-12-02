Пензенец утверждает, что назвал первенца Маркетингом

ФОТО: Instagram Дмитрия Банчукова

Посторонитесь, Еремей, Оскар и Меркурий – а именно эти имена для новорожденных детей до недавнего времени считались самыми редкими в Пензенской области: под конец года у вас появился достойный конкурент. Пензенец Дмитрий Банчуков сообщил в своем Инстаграме, что назвал своего родившегося 12 ноября первенца звучно и необычно - Маркетинг. Дескать, с таким именем ему теперь везде дороги открыты.

Себя же горожанин отныне гордо именует «Отцом Маркетинга». А в знак правдивости своих слов молодой отец продемонстрировал не только фото с супругой и сыном, но и свидетельство о рождении, в котором красуется «Банчуков Маркетинг Дмитриевич».

По словам Дмитрия, крестным отцом ребенка могут стать, например, самый известный маркетер России Игорь Манн (к слову, он в комментариях лично поздравил молодую пару с пополнением, но крестным быть отказался), писатель Роман Тарасенко или даже американский экономист Филипп Колтер.

«Крестный отец Маркетинга» тоже круто звучит», - отметил он.

Мнения подписчиков разделились: кто-то посчитал эту информацию шуткой, а свидетельство о рождении – отредактированным с помощью фотошопа. В качестве аргумента эти пользователи приводят тот факт, что сам Дмитрий Банчуков работает в сфере маркетинга и таким образом пытается привлечь внимание к своему аккаунту - попросту говоря, «хайпует». Точного ответа на вопрос, шутка это или нет, Дмитрий не дал, ограничившись туманным «Зависит от того, как к этому относиться».

Однако нашлись и те, кому идея явно пришлась по душе.

«Поддерживая хайп, можно назвать дочку «Конверсия», получится «Отец Маркетинга и Конверсии», - посоветовал пользователь @mkmfeel.

«Пожалуй, назову ребенка «Банчуков». Стану дедушкой Маркетинга», - отметил @ivan_thor_m.

Часть комментаторов сошлись во мнении, что в случае правдивости истории ребенку можно только посочувствовать, и посоветовали хотя бы в повседневной жизни сокращать «Маркетинг» до более привычного «Марка».

Но одно ясно точно – история мало кого оставила равнодушным. Кто знает, быть может, пензенец задал новый тренд на необычные имена?