Владимир Вдонин: исполняя наказы избирателей

Фото из личного архива депутата

Совсем скоро наступит Новый год. И в преддверии этого светлого и доброго праздника совсем не хочется вспоминать о плохом - а плохого, согласитесь, в 2020-м было немало. Однако захватившая весь мир пандемия не смогла целиком и полностью остановить все в этом мире. И даже несмотря на введенные ограничения, пензенские народные избранники продолжали вести свою деятельность, встречаться с жителями и оказывать им помощь.

В начале года администрация детского сада «Солнышко» обратилась к депутату Законодательного Собрания области, генеральному директору ОАО «Маяк» Владимиру Вдонину с просьбой о помощи: в игровой комнате учреждения нужно было постелить новое покрытие. Парламентарий незамедлительно выделил деньги.

В этом же месяце долгожданный подарок получили и вадинские школьники - народный избранник отреагировал на просьбу руководства учреждения и помог приобрести инвентарь для зимних видов спорта. Благодаря этому мальчишки и девчонки получили возможность тренироваться даже в холодное время года.

В феврале к депутату обратились представители Спасского детского дома. Владимир Васильевич не раз помогал учреждению в решении проблем и приобретении подарков для воспитанников. В этом году в детском доме был запланирован капитальный ремонт: нужно было заменить кровлю и утеплить здание. Однако средств на проведение всех работ не хватало, поэтому руководство учреждения решило снова обратиться к депутату - и он не отказал.

Фото из личного архива депутата

В ходе приема граждан в Вадинском районе в этом же месяце Владимир Вдонин получил не только просьбы помочь, но и слова благодарности. Директор местного детского сада Наталья Колупанова выразила признательность депутату за приобретение коврового покрытия для музыкальной комнаты при дошкольном учреждении, а сотрудники библиотек - за пополнение книжных фондов, в частности, книгами местного краеведа Н.Г. Прокофьева.

С начала пандемии народный избранник подключился к работе по обеспечению граждан условиями для дистанционного обучения. Тогда многие школьники, переведенные на «удаленку», оказались в тяжелой ситуации: во многих семьях на несколько детей был всего лишь один компьютер, а в нескольких - и вовсе не одного. Чтобы ребята не отставали от сверстников и могли успешно осваивать программу, Владимир Вдонин подарил нескольким семьям ноутбуки.

Тогда же депутат также посетил местный мемориальный комплекс. Ранее парламентарий выделил средства на ремонт монумента в преддверии 75-летия Великой Победы.

- С каждым годом с нами все меньше и меньше непосредственных свидетелей, и участников тех страшных лет - наших ветеранов. И сейчас наша основная задача - увековечить память о них, чтобы молодое поколение знало о событиях той страшной войны и о героях тех дней не только из учебников истории, - отметил Владимир Вдонин.

В мае в ходе очередного приема граждан в Наровчатском районе к Владимиру Вдонину обратились ученики и сотрудники местной школы, которые попросили помочь с покупкой макетов автоматов Калашникова, и он согласился.

- Воспитание патриотизма - очень важная составляющая часть становления личности человека, - отметил Владимир Васильевич. - Особое значение приобретает патриотическое воспитание подрастающего поколения в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - великой и священной даты в истории нашей страны. Наша задача - помнить о событиях того времени, чтить память о наших героях.

Летом Владимир Вдонин принял активное участие в акции по благоустройству берега Суры, обеспечив активистов техников для вывоза собранного мусора. По словам парламентария, набережная является своеобразной визитной карточкой города, поэтому должна содержаться в надлежащем состоянии.

- Буквально несколько десятилетий назад Пенза считалась самым зелёным городом Поволжья. Об этом говорили не только жители, но и гости региона. Только общими усилиями мы можем восстановить былую привлекательность областного центра за счет соблюдения чистоты, благоустройства окружающей городской среды, привития экологической культуры горожанам. Социально ответственный бизнес и неравнодушные граждане уже работают в этом направлении, - сказал Владимир Вдонин.

В начале осени Владимир Вдонин снова провел прием граждан в Вадинском районе. Во время встречи местные жители попросили помочь с установкой памятника Александру Козлову.

Александр Васильевич родился в 1963 году в селе Судакаевка Вадинского района. В 1981 году был призван на службу в Вооруженные силы и отправлен в Афганистан. 19 января 1983 года во время проезда в составе колонны по маршруту Кабул - Пули-Хумри старший сержант, заместитель командира инженерно-технического взвода Александр Козлов был ранен при отражении нападения противника. За мужество и отвагу его посмертно наградили медалью «За боевые заслуги». Похоронен боец был в селе Выборное - в местную школу он ходил, когда был ребенком.

Вопрос об установке памятника поднимался давно, но осуществить замысел удалось после того, как к делу подключились депутат Владимир Вдонин, военкомат и союз ветеранов Афганистана. Совместными усилиями средства были найдены.

Фото из личного архива депутата

Год подходит к концу, но депутат продолжает свою работу: 25 ноября в ходе приема граждан в Спасском районе руководитель муниципального центра социальной помощи семье и детям попросил Владимира Вдонина помочь с приобретением новогодних подарков для детишек из многодетных и малообеспеченных семей. Эта просьба поступает парламентарию ежегодно - и разве можно оставить без маленького чуда тех, кто все еще верит в сказку? Конечно же, нет. И в последние дни уходящего 2020 года ребятишки получат свои маленькие сладкие сюрприз, и шагнут в Новый год с надеждой на лучшее. И да будет так.