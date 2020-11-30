СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту издевательств над воспитанниками Мокшанского детдома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним вам, что происшествие в Мокшанском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, обсудили сегодня в ходе совещания в региональном правительстве. Ранее воспитанники учреждения записали несколько видеороликов, в которых пожаловались на ужасные условия и жестокое обращение с ними. По словам участников ролика, директор интерната Заур Иванов поднимает руку на воспитанников.

Один из героев видео рассказал подробнее об истории, случившейся буквально на днях:

- Затиркой в душевой Ваня занимался. И он [Заур Иванов – прим. ред.] зашел, сказал ему грубо замечание. Ваня разозлился, дверью хлопнул, побежал по улице раздетый. <…> Но он хотел его наказать. Он его вчера и душил, и бил.

Такие случаи – не единичны. По словам воспитанников, руководитель интерната не раз наносил им побои и унижал их. А на все мольбы отвечал одно и то же: «Мне ничего за это не будет». Не раз его видели на рабочем месте в нетрезвом состоянии.

Заур Иванов стал директором учреждения в этом году. А в сентябре скончался предыдущий глава интерната Виктор Дружинин. О последнем воспитанники отзываются с теплотой, подчеркивая, что он всегда был добр к ним.

- Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель... Не с того, - прокомментировала случившееся Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Узнав о случившемся, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев уволил Заура Иванова и поручил как можно скорее найти другого человека на должность директора интерната. Прокуратурой и СУ СК были организованы проверки по факту. Чуть позже региональное следственное управление возбудило уголовное дело.

Сейчас его расследование продолжается. Все обстоятельства случившегося уточняются.