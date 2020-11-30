Коронавирус в Мордовии, новости на 30 ноября: 52 случая заболевания подтверждены в Саранске

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердился 891 случай заболевания коронавирусом, из которых 52 случая – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от одного года до 79 лет.

Накануне в Республиканской клинической больнице №4 скончалась пациентка 1951 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний, в том числе онкологию.

Всего в республике за период пандемии выявлено 10 749 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 8 802 человека, 66 - за последние сутки. 64 человека скончались.