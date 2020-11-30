Иван Белозерцев: «Детей обижать не дам»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Видеообращения молодых людей, живущих в учреждении, были опубликованы ранее в ряде региональных СМИ и социальных сетях. В них воспитанники учреждения без прикрас рассказали о том, что их постоянно избивают, унижают и мучают. При этом ребята отлично отзываются о предыдущем руководителе учреждения, Викторе Дружинине, который скончался в сентябре этого года, и отмечают, что проблемы начались, когда был назначен новый директор – Заур Иванов.

Видеоролик прокомментировала в своем Instagram Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова:

- Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Подключили прокуратуру, Следственный... Нужно разобраться во всех обстоятельствах. Но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель... Не с того, - отметила она.

Сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве региона губернатор Иван Белозерцев поручил выяснить все обстоятельства жизни детей в стенах интерната, а также потребовал, чтобы директор освободил свою должность до конца дня.

- Детей обижать не дам, - подчеркнул губернатор.

По факту региональным СУ СК была организована проверка. Иван Белозерцев заявил, что необходимо как можно быстрее найти для учреждения нового директора.

- Нужен человек любящий, понимающий, толерантный, осознающий специфику работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, - резюмировал губернатор.