Егор Лигачев: Жаль, в Кремле не нашлось бойцов, чтобы убрать Горбачева и спасти СССР

Егор Лигачев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Время суровое: пандемия, самоизоляция ветеранов. Потому лично встретиться с юбиляром на этот раз не довелось. Позвонил. «Круглую дату встречаю с удовлетворением, - слышу в трубке знакомый голос. - Трудных дней в моей жизни было много, но в тягость - ни одного!..

Гордится, что из глухой сибирской деревушки Дубинкино без блата поступил в Московский авиационный институт. Бесплатно получил высшее образование. Работал инженером на Новосибирском авиазаводе. В начале войны завод выпускал 1 - 2 боевых самолета в сутки. В конце войны - 18. Комсомольский секретарь не побоялся испортить анкету женитьбой на дочери «врага народа» комдива Ивана Зиновьева, расстрелянного в 1938-м по ложному доносу…

…После смерти Брежнева новый генсек Андропов заберет Егора Кузьмича в ЦК. …Западная пресса напишет, что аскет Лигачев прилетел в Москву с одним чемоданом.

«Борис, ты не прав!»

- Эта ваша фраза с трибуны XIX партконференции, адресованная Ельцину, облетела тогда страну.

- Она имела принципиальное продолжение: «Борис, ты обладаешь энергией, но твоя энергия не созидательная, а разрушительная!»

- По его инициативе и разрушили СССР в Беловежской Пуще…

«Не по Сеньке шапка»

- Как же чекист Андропов не разглядел Горбачева, приблизил к себе?..

- Говорить об ушедших людях не очень хочется, извините. В 1989 году Громыко сказал о Горбачеве: «Не по Сеньке шапка государева!» Именно он рекомендовал Горбачева на генерального секретаря ЦК КПСС после смерти Черненко. И такое мучительное разочарование… Я не снимаю с себя моральной ответственности. Но за полтора года до развала страны был полностью лишен рычагов власти.

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