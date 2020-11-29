Коронавирус в Мордовии, новости на 29 ноября: за сутки подтвердились еще 90 случаев заболевания

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 90 случаев заболевания и одна смерть среди пациентов: скончалась женщина 1961 года рождения, проходившая лечение в Республиканской клинической больнице №4. Гражданка имела сопутствующие заболевания, причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего с начала пандемии в республики зафиксировано 10 658 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 8 736 человек, 71 - за последние сутки. 63 человека скончались.