Коронавирус в Мордовии, новости на 26 ноября: работающим пенсионерам больничные продлили до 11 декабря

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Сегодня были внесены очередные изменения в Указ Главы РМ. Согласно им, всем работающим гражданам от 65 лет и старше больничные продлеваются до 11 декабря. Режим самоизоляции для пенсионеров сохраняется.

Кроме того, организации дополнительного образования, если есть возможность, переводят своих учеников на дистанционное обучение. В организациях, где требуется очное присутствие детей, занятия должны быть сокращены.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 87 случаев заболевания коронавирусом. Всего в республике с начала пандемии заболел 10 391 человек. Полностью выздоровел 8 521 пациент, 66 - за последние сутки. 61 человек скончался.