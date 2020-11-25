Андрей Лузгин. Один год из жизни мэра

Пресс-служба администрации Пензы

В назначенный час я на площади Жукова в Пензе. Боковой вход в администрацию города очень напоминает блок-пост - открываешь входную дверь и попадаешь в ограниченное столами пространство. Сотрудники в масках принимают почту, разъясняют посетителям регламент работы учреждения.

На улице удивленный вопросом охранник подсказывает: чтобы попасть внутрь, нужно открыть дверь с надписью «Выход». Символичным показалось - выход в сложившейся карантинной обстановке - исключительно в сбережении команды, на людей в пандемию легла двойная нагрузка.

Самый протоптанный маршрут для критиков муниципалитета - упор на цифры заболеваемости, нарушений разного рода. Вместо анализа сопоставимой статистики, с учетом того, что речь идет о крупнейшем в регионе городе с полумиллионным населением. О его инфраструктуре, разноплановой системе общественного транспорта. О людях. Дисциплинированных. И разных.

Их проблемы - тема администрации.

С начала года 11 тысяч обращений горожан по тем или иным проблемам, уйма времени нужна только для структуризации, выстраивания очерёдности принятия решений. С темы системной перестройки работы сотрудников администрации мы и начали разговор с Андреем Лузгиным.

КОРОТКО О ПРИОРИТЕТАХ БЮДЖЕТА

- В октябре исполнился год вашей работы в должности главы администрации города. Год - за два, за три? Или вы - тертый калач - пришли из правительства?

- Наверное, ни одно из этих утверждений, работа в муниципалитете - другая. В правительстве отвечал за одно направление. В городе - за все. Потому что жители ожидают от тебя решения своих проблем. Город большой, групп интересов много. А возможностей, в конечном счете, меньше.

Планов на год было гораздо больше. Пандемия существенно сократила горизонты планирования и размеры бюджетных средств на реализацию задуманного.

- На фоне сложностей из-за пандемии, что бы вы занесли в актив администрации города в этом году? Какие были приоритеты?

- В первую очередь, мы сохранили все меры социальной поддержки жителей - многодетных и малообеспеченных, семей с детьми, обеспечили горячим питанием учеников начальной школы, сохранили льготный проезд на общественном транспорте и субсидировали дачные перевозки.

Не разделяя город и регион, с привлечением средств областного и федерального бюджетов работаем над реализацией пяти национальных проектов - «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура».

Сегодня ведем строительство нового корпуса детского сада в Заре на 120 мест. В 2021 году планируется построить новые дошкольные учреждения на улицах Антонова и Красной. Кроме того, завершается строительство детского сада в микрорайоне Тепличный, которое ведется силами строительной группы «Рисан».

Построены две школы в Арбеково на 1100 и на 800 мест. В районе улицы Измайлова проектируется еще одна на 1100 мест. Ее строительство запланировано на 2021-2022 годы.

В Заводском районе идет возведение двух домов по программе расселения ветхого и аварийного жилья. По этапу 2019-2020 годов муниципальной программы планируем переселить из аварийного жилищного фонда 433 человека, проживающих в 225 жилых помещениях площадью 5 205,45 кв. м.

СКАЗАНО

Наша задача - чтобы развитие социальной инфраструктуры не отставало от возведения жилого фонда.

Начал работу новый фонтан, благоустроены Фонтанная площадь, три сквера в центре Пензы, восемь внутридворовых территорий. В следующем году по итогам голосования жителей планируется капитально отремонтировать верхнюю часть улицы Московской.

Пресс-служба администрации Пензы

В рамках нацпроекта БКАД в этом году приведено в нормативное состояние 59 километров дорог, это вопрос комфортного и безопасного передвижения по городу. Улучшится транспортная ситуация после завершения реконструкции Бакунинского моста, работы идут в графике, в следующем году сдадим объект.

- Как общаетесь с гражданами?

- Провожу прием граждан. Выезжаю на места. Много обращений нам поступает через интернет-приемную и соцсети. Не все проблемы можно решить быстро и одномоментно, это связано как с ограниченными возможностями бюджета, так и с прописанной в законе той или иной процедурой.

К примеру, принятие бесхозяйных сетей на баланс муниципалитета может занять до двух лет – уточнение характеристик объекта, изготовление техплана, регистрация его как бесхозяйного, судебный процесс признания права муниципальной собственности. Тем не менее, ситуация, когда есть брошенные участки сетей, некомфортна и для нас, и для жителей. Эту работу проводим, мы должны на все подобные объекты оформить право собственности и закрепить за ресурсником.

Многое зависит от активности самих жителей, их желания жить в чистом и комфортном городе. Хороший пример – программа грантовой поддержки инициатив пензенцев, когда бюджетные средства направляются на конкретный проект по повышению комфорта проживания на условиях софинансирования со стороны пензенцев.

Общество меняется. С точки зрения распространения информации меняется очень сильно. До нас обращения доходят очень быстро - дерево упало, люк провалился. Соцсети позволяют быстро реагировать на запросы. Это с одной стороны.

Есть и другая. Проблема сбора, вывоза мусора. Бросающиеся в глаза свалки у контейнерных площадок. Один пример: чемодановские дачи. Вместо того чтобы донести пакеты с мусором до контейнеров на ходу выбрасывают из окон машин где попало.

В целом, для нас важна и обратная связь, и контроль со стороны граждан, нужно созидательное участие горожан.

КУДА РАСТИ ПЕНЗЕ?

- Один из ваших предшественников Роман Чернов рассказывал, как удалось в короткий промежуток времени существенно увеличить доходную часть бюджета города. Протянули коммуникации и продали бизнесу новые участки земли. Есть ли у вас сегодня подобные планы?

- Если говорить о градостроительной стратегии, мы хотели бы ограничить распространение города «вширь», сменить вектор с экстенсивного на интенсивный. Число жителей города не увеличивается, но растут расходы на дорожную, социальную инфраструктуру, общественный транспорт.

Поэтому наш приоритет - развитие застроенных территорий. Буквально недавно подписан первый такой контракт. Небольшой участок земли в районе улиц Ангарской, Пожарского, Измайлова. На проработке – еще 6 территорий. Мы рассчитываем, что будем расселять людей из ветхого жилья не только за счет средств бюджета, но и за счет застройщиков. Для города это существенная поддержка.

По этому пути будем развивать застройку в том же Заводском районе, на Измайлова, в районе кирпичного завода №1, на улице Водопьянова – где с небольшой плотностью расположены двухэтажные дома с низким качеством жилья. В то же время, это районы с инженерными сетями и социальной инфраструктурой.

ТРАФИК

Недавно, в ходе общения в социальной сети я подробно останавливался на видении решения проблем пробок, узких мест в существующей схеме транспортного движения в Пензе. Если коротко – все дороги в городе проходят через центр. В последние два года эта проблема стала проявляться особенно отчетливо. Поэтому планируем строительство развязок и объездных дорог. Начал реализовываться транспортный маршрут выхода от аэропорта через эстакаду в районе Бригадирского моста на улицу Окружную. Идет изъятие недвижимости для строительства развязки в Арбеково на 624-ом километре трассы М5. Проектируется дорога от Бакунинского моста через Центральный рынок на улицу Бакунина.

СКАЗАНО

От троллейбусов в настоящее время отказываться не планируется, в бюджете города предусмотрены средства на их работу до конца этого года и на период 2021 – 2022 годов.

Ни один город кардинально не решил, что делать с растущей численностью личных автомобилей. Наша задача - сделать акцент на развитие общественного транспорта.

Подали заявку в Минтранс РФ на приобретение автобусов на газомоторном топливе. Параллельно ведём переговоры с Внешэкономбанком по возможности приобретения новых транспортных средств в лизинг. Разрабатываем концепцию перехода городского пассажирского транспорта на работу по брутто-контрактам либо по регулируемым тарифам.

Также в планах создание выделенных полос для общественного транспорта, исследование пассажиропотоков и формирование логистики с пересадочными узлами и пересадочным тарифом - когда пассажирам не нужно оплачивать проезд по двум маршрутам дважды, либо вторая поездка оплачивается с определенной скидкой.

Наряду с распределением транспортных потоков в городе, в Пензе должны быть созданы условия для использования средств мобильного передвижения - появился прокат электросамокатов, работаем над развитием сети велодорожек.

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

Много говорится о привлечении инвесторов в развитие экономики региона. И если хотим провести вторую волну индустриализации в Пензе, мы должны подготовить соответствующие условия.

Между трассой М 5, «Зарей» и Рамзаем, практически за городом, мы планируем на 200 гектарах создать промышленный парк. От проектируемой развязки с проспекта Строителей - на М 5 и через магистраль. Мы в начале пути. Сейчас ведем переговоры с рядом компаний. Регион должен взять на себя решение вопросов инфраструктуры. И второе - инвестору нужно понимание о льготном периоде налогообложения на время реализации инвестиционного проекта, то есть от 3 до 10 лет.

Большинство инвесторов не привязаны к какому-то региону с точки зрения географии. Производство можно открыть и в других городах. К примеру, в Липецке, в Воронеже, Саратове есть особые экономические зоны. Поэтому наше предложение должно быть конкурентным.

Пресс-служба администрации Пензы

БЛИЦ

- Вы женаты?

- Да, жену зовут Анастасия.

- А кто она по профессии?

- До декрета работала в банке.

- Как познакомились?

- В банке, пришел закрывать ипотечный кредит на однокомнатную квартиру.

- Да вы состоятельный жених были.

- Сейчас мы в другой квартире живем, сыну Саше уже 1 год и 7 месяцев.

- С режимом работы с 7.30 удается общаться с сыном?

- Не всегда. Обидно, когда по возвращении он уже спит.

- Скажите про три ваших любимых места в городе, где, может быть, гуляете и с сыном?

- Четыре: фонтан, улица Московская, Олимпийская аллея, набережная Суры.

- Видел вас на велосипеде на Олимпийской аллее. А еще, какими видами спорта увлекаетесь?

- В свое время теннис, большой, настольный. В молодости фигурное катание. Совсем недавно вместе с Настей впервые со школьной поры встали на беговые лыжи. И это нам очень нравится.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Итак, в конкурсе на должность главы администрации Пензы победил Андрей Лузгин. Образован? Да. Молод? Несомненно. Но за плечами работа в правительстве области. А значит, и сейчас, вникая в азы городского хозяйствования, он в полной мере мог рассчитывать и с благодарностью принимал и советы, и критику, и огромную помощь Ивана Белозерцева, не из чьих-то рассказов знающего город и его проблемы.

Работа над решением общих задач и достижение намеченных целей, которые ставил руководитель, естественно воспринимались и подавляющим большинством горожан. Они видят перемены в облике города. Обустраивались окрестности возродившегося храма. Реставрировалось мощение на улице Московской, сюда же вернулись деревья. Мазок за мазком возвращалась гармония в разворошенный строителями и коммунальщиками центр улицы. И в один прекрасный день здесь засверкал вдруг красками цветомузыкальный фонтан.

Облагораживались контейнеры на площадках для сбора мусора параллельно с окультуриванием сознания людей. Вся перечисленная проза жизни городского хозяйства не остановилась и не ушла в режим ожидания с нахлынувшей в марте волной коронавируса.

И спустя месяцы каждодневного погружения в рутину городской жизни, можно с уверенностью сказать: в этой спокойной размеренной жизни горожан, наряду с общей заслугой команды, есть и его лепта.

Мэра Андрея Лузгина.