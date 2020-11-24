Коронавирус в Мордовии, новости на 24 ноября: в республике улучшилась ситуация с коечным фондом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мордовии значительно улучшилась ситуация с коечным фондом. Об этом сообщила заместитель Председатель Правительства РМ Галина Лотванова:

- Сейчас у нас развернуто 2500 коек. 2146 человек проходят лечение в стационарах – то есть занято 85,8 % коечного фонда. Свободны 354 койки или 14,2 %. Дополнительно можно развернуть еще 100 коек.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 88 случаев заболевания коронавирусом.

В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина 1956 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал Covid-19, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 10 215 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 8 385 человек, 71 - за последние сутки. 60 человек скончались.