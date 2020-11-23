Коронавирус в Пензенской области, новости на 23 ноября: регион находится на плато заболеваемости

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сегодня в правительстве региона состоялось совещание, в ходе которого глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал подробнее об эпидемиологической ситуации в регионе. По данным оперативного штаба, за последние сутки в области коронавирус подтвердился еще у 162 человек (у 19 074 – с начала пандемии). 14 837 выздоровели, 226 скончались.

- По сути, в области наблюдается определенное плато заболеваемости. Больше половины новых случаев заболевания регистрируются в семьях, где уже есть люди с подтвержденным диагнозом, - отметил Михаил Перекусихин.

Продолжается отслеживание и числа заболевших пневмонией – с марта в нашем регионе таких выявлено 15 458 человек. Из них 4172 – случаи пневмонии, вызванной COVID-19. Лидерами по числу заболевших пневмонией являются Тамалинский, Белинский, Башмаковский, Малосердобинский, Сердобский, Колышлейский, Лопатинский, Бессоновский, Нижнеломовский районы, а также Пенза и Кузнецк.

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, значительная заболеваемость в крупных муниципальных образованиях имеет логическое объяснение. В то время как в небольших, где плотность населения меньше – это недоработка местных властей.

- Соблюдение ограничительных мер и профилактическая работа с населением – это ответственность муниципалитета в том числе, - подчеркнул глава региона.