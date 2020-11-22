Коронавирус в Мордовии, новости на 22 ноября: скончалась еще одна пациентка

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 86 случаев заболевания коронавирусом.

В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова скончалась пациентка, 1966 года рождения. Женщина имела ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 10 038 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 8 247 человек, 65 - за последние сутки. 59 человек скончались.