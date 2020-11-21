По факту гибели ребенка на водоеме в Пензе возбудили уголовное дело

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

СУ СК по Пензенской области возбудило уголовное дело по факту смерти мальчика 2015 года рождения.

По данным следствия, сегодня днем ребенок и его сестра 2013 года рождения, живущие на Пограничном проезде в Пензе, пошли гулять к реке без присмотра взрослых. Дети вышли на лед и продолжили игру на нем. В какой-то момент, дойдя примерно до середины реки, оба ребенка провалились в ледяную воду. Их крики услышал местный житель, который сумел вытащить девочку. Ее брат утонул, его тело извлекли спасатели МЧС.

Следователь устанавливает обстоятельства смерти ребенка. Расследование уголовного дела продолжается.