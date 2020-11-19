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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 19 ноября: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 19 ноября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в республике подтвердились еще 87 случаев заболевания коронавирусом. 58 новых пациентов – жители Саранска и городского округа, остальные из районов. Возраст больных – от 14 до 87 лет.

В статистике учтен новый летальный случай. В ГБУЗ РМ «Ромодановская поликлиника» умерла пациентка 1940 года рождения, страдавшая гипертонической болезнью. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 780 случаев заболевания. Полностью выздоровели 8 038 человек, 68 - за последние сутки. 58 человек скончались.

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