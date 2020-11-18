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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 18 ноября: умерла пациентка 1936 года рождения

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 18 ноября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба республики, за последние сутки в регионе подтвердились еще 88 случаев заболевания коронавирусом, 59 из которых – в черте городского округа Саранск. Возраст новых пациентов – от одного месяца до 81 года.

Также была зарегистрирована еще одна смерть среди пациентов – скончалась женщина 1936 года рождения, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 693 случая заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 7 970 человек, 65 - за последние сутки. 57 человек скончались.

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