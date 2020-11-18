Глава Мордовии Владимир Волков попросил Президента отправить его в отставку

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Сегодня стало известно, что Владимир Волков обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. По словам Главы республики, за годы его руководства удалось сделать немало – с успехом в Саранске был проведен чемпионат мира по футболу , достигнуты высокие показатели во многих сферах.

«Работать было не только ответственно, но и интересно. И я отдавался этому делу всей душой, всеми силами. Но время идет. Нужно давать дорогу молодым», - отметил в своем обращении Владимир Дмитриевич.

Напомним, что должность Главы республики Владимир Волков занимал с 2012 года. В 2017 году был переизбран на второй срок.