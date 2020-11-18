От производства до прилавка в считанные часы

Фото предоставлено компанией

В пандемию, когда все врачи в один голос говорят о важности здорового образа жизни, вопрос полезного питания стоит как никогда остро. Полуфабрикаты сомнительного качества, выпечка и десерты с пальмовым маслом, молоко, которое не скисает без холодильника неделями – по-хорошему бы, от всего этого нужно было отказаться уже давно. Но где же найти альтернативу, да еще такую, чтобы она не опустошила кошелек после одного похода в магазин?

Ваш покорный слуга в моем лице ответственно заявляет: такие места в Пензе есть! И их аж два: в Гидрострое и Арбеково. Прозорливый читатель, бесспорно, уже догадался – речь идет о магазинах «Планета Земля», в которых уже не один год пензенцы покупают продукцию «Фермы Тоцкого» и других ИП, работающих с ней в кооперации.

Олег Тоцкий занимается сельским хозяйством уже не один год. Тогда, в далеком 2006-м, когда о частных фермерских хозяйствах только начинали говорить, Олег Юрьевич с нуля, методом проб и ошибок, создавал свое дело. Изучал теорию, применял на практике. По кирпичику строил будущую компанию.

Фото предоставлено компанией

В апреле этого года, как и многие компании в период пандемии, «Ферма Тоцкого» предложила своим клиентам доставку. Теперь за продуктами даже не нужно ходить: открыл сайт, сделал пару кликов мышкой – и все необходимое привезут прямо домой. Для удобства пользователей весь ассортимент на сайте поделен на цеха. Остановимся подробнее на некоторых из них.

Молочный цех – особая гордость фермы. Когда появилась задача расширить производство, Олег Юрьевич лично начал выбирать породу коров. Просмотрел десятки вариантов, которые выращиваются как в России, так и за рубежом. В итоге остановился на красных датских – коровах, отличающихся сильным иммунитетом и вкусным молоком, содержащим много полезных микроэлементов. То, что надо для сурового российского климата.

Выращенные в любви и заботе коровы чувствуют это душевное отношение к себе. Плюс качественные корма. Минус море антибиотиков, которыми вынужденно пичкают коров других пород, подобно многостаночницам, выдающим в больших объемах молочные потоки. Рыжие красавицы совсем другие. Никакой потогонной системы. В хорошем смысле слова их балуют отменным уходом, качественным рационом, строгим соблюдением санитарных норм. Отсюда и молоко у них - целебное. Попробуйте.

Фото предоставлено компанией

Привезенные из Дании буренки дают отличное молоко, из которого в компании на собственной сыроварне делают отличные сыры. Так в постоянном ассортименте магазинов «Планета Земля» появились полутвердые сорта: российский, швейцарский, феличита - а также малорассольные: полюбившиеся многим брынза, имеретинский, сулугуни и другие. В перспективах на ближайшее будущее – начать производство итальянских сыров: таких, как буррата, скаморца, страчателла.

Не менее популярна у покупателей магазинов рыба. Ее выращивают в пруду площадью в 150 гектаров (это второй по размеру пруд в нашем регионе) в селе Полеологово, без каких-либо химических подкормок – только на чистом корме. Ежедневно рыбу вылавливают сетями и направляют в магазины без заморозки. Так она сохраняет все необходимые витамины и микроэлементы.

Тот же принцип: никаких гормонов, и быстрая доставка от фермы до прилавка - используется в работе мясного цеха. Поэтому вы всегда можете быть уверены в том, что купленная вами говядина, свинина или баранина от «Фермы Тоцкого» - это свежий и полезный продукт для повседневного и праздничного стола.

Говоря о пользе, нельзя не упомянуть о Славяновской и Смирновской минеральной воде, которую в магазины «Планета Земля» привозят прямо с Кавказа, из города Железноводска. Особенность этой воды в том, что она не нуждается ни в дополнительной газации, ни в добавлении каких-либо элементов. Добытую из-под земли, ее в первозданном виде разливают по бутылкам и отправляют в магазины.

И, наконец, кондитерский и кулинарные цехи и пекарня – лучший выбор для тех, кто не успевает приготовить обед или десерт к чаю. В производстве закусок, салатов и горячего используются те же продукты, что попадают на прилавки: свежее мясо, натуральные молочные продукты, фермерские овощи. То же можно сказать и о выпечке: это единственное в Пензе место, где для производства тортов и пирожных используется собственное сливочное масло. А это значит, что за качество готовой продукции не стоит переживать: оно отменное!

Приятно удивляют и цены: отсутствие каких-либо посредников и доставка продуктов от фермы на прилавки напрямую позволяет избавиться от наценок, тем самым, заботясь о кошельках покупателей.

Приятного вам аппетита!

КОНТАКТЫ

Приобрести продукты можно в магазинах «Планета Земля» по адресам ул. Экспериментальная, 7 и проспект Строителей, 45а или заказать через сайт www.ферма-тоцкого.рф с доставкой на дом.