Коронавирус в Пензенской области, новости на 17 ноября: с начала пандемии в регионе заболели больше 18 тысяч человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии перевалило за 18 тысяч и составляет 18 092 человека. За последние сутки выявлено 166 новых случаев заражения, 76 из которых – на территории Пензы. Среди новых пациентов – 28 несовершеннолетних.

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