Коронавирус в Мордовии, новости на 15 ноября: скончалась еще одна пациентка

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 90 случаев заболевания, 61 из которых – в Саранске и городском округе.

Накануне был зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1958 года рождения. Пациентка страдала ожирением и гипертонической болезнью. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 428 случаев заражения. Полностью выздоровели 7 777 человек, 65 - за последние сутки. 56 человек скончались.