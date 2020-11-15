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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Мордовии, новости на 15 ноября: скончалась еще одна пациентка

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мордовии на 15 ноября 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 90 случаев заболевания, 61 из которых – в Саранске и городском округе.

Накануне был зафиксирован новый летальный случай. В Республиканской клинической больнице №4 умерла женщина, 1958 года рождения. Пациентка страдала ожирением и гипертонической болезнью. Причиной смерти стал коронавирус, осложненный пневмонией.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 428 случаев заражения. Полностью выздоровели 7 777 человек, 65 - за последние сутки. 56 человек скончались.

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