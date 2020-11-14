Коронавирус в Мордовии, новости на 14 ноября: работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера был опубликован очередной Указ Главы Мордовии, который ввел на территории республики новые ограничения. В частности, работодатели теперь обязаны изменить графики работы своих сотрудников, чтобы избежать скопления людей в одном помещении, и по возможности ввести смены. Не менее 30% работников должны быть переведены на дистанционную работу. Также удаленка становится обязательной для сотрудников старше 65, тех, кто перенес инфаркт или инсульт, страдает хроническими заболеваниями, и беременных женщин. Исключение составляют работники, чье присутствие на месте является критически важным.

До 15 января отменены все массовые мероприятия в образовательных организациях республики.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в регионе зарегистрировано 89 случаев заболевания, 47 из которых – в Саранске. Возраст новых пациентов – от двух до 77 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 338 случаев заболевания. Полностью выздоровели 7 712 человек, 66 - за последние сутки. 55 человек скончались.