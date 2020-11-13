Коронавирус в Мордовии, новости на 13 ноября: подтвердились еще 89 случаев заболевания

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 89 случаев заболевания, 75 из которых – в городском округе Саранск. Возраст новых пациентов – от одного года до 68 лет.

Всего в республике за период пандемии выявлено 9 249 случаев заболевания коронавирусом. Полностью выздоровели 7 646 человек, 64 - за последние сутки. 55 человек скончались.

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