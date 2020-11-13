Появились подробности убийства на Ладожской в Пензе

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Мы уже сообщали об убийстве вечером 24 октября 2020 года на улице Ладожской в Пензе, когда в ходе драки 27-летнему парню был нанесен ножом удар в область грудной клетки. От полученного колото-резаного ранения груди он скончался на месте происшествия.

Расследующий уголовное дело следственный отдел по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области привел подробности совершенного преступления.

Второй из нападавших во время драки нанес товарищу убитого 26-летнему молодому человеку предположительно ножом не менее одного удара по голове, причинив ему резаную рану височной и подчелюстной области. Довести свой преступный умысел, направленный на совершение убийства, он не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку потерпевший активно сопротивлялся и смог убежать от злоумышленника. Пострадавший госпитализирован, в лечебном учреждении ему оказана необходимая медицинская помощь.

Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

Девушка, которая пыталась разнять мужчин, получила от 42-летнего обвиняемого удар по голове топорищем и, как следствие, ушибленную рану, расценивающуюся как легкий вред здоровью.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. По делу назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.