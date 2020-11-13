Когда платежная дисциплина хромает

ФОТО: Пресс-служба компании

Пандемия изменила не только многие процессы, но и целые сферы нашей жизни. Для отдельных предприятий произошедшие изменения стали фатальными, и они перестали функционировать, другие же, преодолев трудности, успешно адаптировались к новым условиям. «Комсомольская правда» решила узнать о работе компании, обеспечивающей комфорт и привычный ход современной жизни пензенцев – гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза».

Как сообщили нам в организации, несмотря на осложнившуюся обстановку в различных отраслях экономики, компания продолжает работать в штатном режиме, полностью выполняя свои обязательства и двигаясь к намеченным планам. Основным фактором, вызывающим озабоченность энергетиков, является недостаточный уровень платежной дисциплины среди потребителей. Проблема неплатежей волнует все ресурсоснабжающие организации, актуальна эта тема и для электроэнергетики. Размер дебиторской задолженности за электроэнергию по собственным потребителям по итогам 9 месяцев 2020 года составил 2 155,9 млн рублей.

При этом наибольшие суммы задолженности приходятся на следующие категории клиентов:

- население на прямых расчетах – 375,5 млн рублей (17,4%);

- теплоснабжающие предприятия – 287,6 млн рублей (13,3%);

- водоснабжающие предприятия – 190,6 млн рублей (8,8%)

- исполнители коммунальных услуг – 189,0 млн рублей (8,8%).

Говоря о неплательщиках, энергетики отмечают, что многомиллионные долги зачастую появились гораздо раньше и никак не связаны с эпидемиологической обстановкой.

При этом, в настоящее время энергосбытовые компании крайне ограничены в своих действиях в отношении недобросовестных клиентов, поскольку Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года установлен мораторий на отключение потребителей – физических лиц и начисление пеней должникам за услуги ЖКХ.

Однако стоит помнить, что это временная мера, действующая только до конца 2020 года. Поэтому крайне рекомендуется оплачивать счета вовремя. По истечении моратория в соответствии с законодательством РФ пени будут начислены на всю сумму долга. Неоплаченные суммы со временем копятся, и их оплата в будущем, после снятия всех ограничений, может стать серьезной проблемой.

ФОТО: Пресс-служба компании

Пока же ООО «ТНС энерго Пенза» использует в работе с неплательщиками весь комплекс мер, разрешенных действующим российским законодательством. Должникам предлагаются варианты досудебного урегулирования ситуации, реструктуризации задолженности. Одновременно с тем активно ведется и работа по взысканию долгов в судебном порядке.

Количество исков, предъявленных юридическими службами компании к злостным неплательщикам, за 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 22 % - 5 242 заявлений на сумму 462 316,18 рублей, в том числе 512 исков на 425,3 млн рублей к юридическим лицам и 4 730 исков на 37 млн рублей - к физическим.

Необходимо отметить, что в случае взыскания задолженности в судебном порядке расходы должника возрастают еще больше, поскольку к основному долгу и пеням прибавляется сумма государственной пошлины.

Несмотря на сложную обстановку с неплатежами со стороны клиентов, ООО «ТНС энерго Пенза» в целом удается выполнять свои обязательства перед оптовым рынком электроэнергии и сетевыми организациями, сохраняя устойчивость энергетической сферы Пензенской области.

Важным аспектом деятельности энергосбытовой компании, как наиболее близкой к простым гражданам – потребителям, является обеспечение комфортного и эффективного взаимодействия с клиентами.

Оплату счетов за электроэнергию и передачу показаний приборов учета можно легко осуществлять дистанционно при помощи компьютера или телефона с доступом в Интернет. Каждый может воспользоваться тем способом, который ему наиболее удобен:

- на официальном сайте ООО «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru – без регистрации;

- в Личном кабинете;

- через приложение «ТНС энерго» для всех видов мобильных устройств.

Все перечисленные сервисы не только бесплатны, но и позволяют производить оплату электроэнергии без комиссии, всегда подскажут точную сумму к оплате, если под рукой не окажется квитанции, а также позволяют передать показания индивидуального прибора учета электроэнергии.

Кроме того, оплатить полученные счета можно в банковских терминалах при помощи QR-кода, а также в почтовых отделениях, банкоматах и интернет-банках по реквизитам, указанным в платежных документах.

Представители ООО «ТНС энерго Пенза» напоминают, что своевременная и полная оплата потребленной электроэнергии выгодна, прежде всего, самим потребителям.

Ответственное отношение к соблюдению обязательств сторонами является залогом качественного и надежного энергоснабжения жителей и предприятий, а также гарантией энергобезопасности всего региона.