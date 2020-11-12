Коронавирус развитию не помеха

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Пандемия коронавируса внесла коррективы во многие сферы жизни россиян, и перед руководством всех субъектов встала первостепенная задача максимально сохранить рабочие места и помочь экономике продержаться. В некоторых регионах эту задачу удалось реализовать с успехом. В их числе – Республика Мордовия, где, несмотря на кризис, продолжается реализация нацпроектов и развитие промышленности.

Положительная динамика сохранилась в ключевых отраслях экономики региона: индекс промышленного производства с начала года составил 103,7%. Ведущие республиканские предприятия: АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «Эпромет», ЗАО «Рузово», ООО «МПК «Атяшевский», АО «Рузхиммаш», ЗАО «Плайтерра», АО «Биохимик» и другие - не только не допустили снижения объемов производства по сравнению с 2019 годом, но и запустили новые линии и нарастили мощности.

Как отмечают специалисты Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, пандемия, в некоторой степени, даже помогла развитию ряда организаций: отреагировав на изменение спроса на рынке, они в короткий срок сумели наладить выпуск новой, жизненно важной продукции. В частности, Саранский приборостроительный и Саранский механический заводы разработали, освоили и запустили в серийное производство клапанные быстроразъемные системы для монтажа в газовые магистрали, использующиеся для подключения аппаратов ИВЛ. «Лисма» и Ардатовский светотехнический завод наладили выпуск бактерицидных облучателей. Завод «Биохимик» освоил производство противовирусного препарата «Арепливир», который успешно прошел клинические исследования и уже применяется в больницах Саранска, Москвы и Петербурга. Предприятие «Рузаевский трикотаж» еще в самом начале пандемии запустил производство защитных костюмов для медперсонала и масок для защиты дыхательных путей.

ФОТО: Пресс-служба Главы РМ

Несмотря на коронавирус, продолжается в республике и реализация национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром Путиным. Один из них - «Производительность труда и поддержка занятости». Его участниками уже стали «Сарансккабель-Оптика», Саранский завод «Резинотехника», «ОРИМЭКС», «Оптиковолоконные Системы», «ЭМ-Кат», КЗ «Цветлит», «Плайтерра», Ковылкинский электромеханический завод, МП г.о. Саранск «Водопроводно-канализационное хозяйство», «Ромодановосахар», Кадошкинский электротехнический завод, «Биохимик», «Лидер-Компаунд», «Лато» и «Рузхиммаш».

Реализация национального проекта позволила им достичь отличных показателей. Так, «Сарансккабель-Оптика» сумел сократить время производства кабеля в цехе №1 на 33% и повысить производительность труда на 31%. АО «Биохимик» увеличило выработку на 26,7%. АО «Оптиковолоконные Системы» сократило время изготовления оптоволокна (комплектно по преформам) с 42 до 10 суток и добилось роста производительности труда на 11,5%. На предприятиях АО «КЭТЗ», «Лато» и «Лидер-Компаунд» также повысили производительность труда и сократили время протекания процессов.

Специалисты Федерального центра компетенций продолжили работу на предприятии «Ромодановосахар», в частности, повышая производительность в транспортном цехе. Для предприятия «Цветлит» Региональный центр компетенций разработал меры по увеличению производительности труда не менее чем на 20%. Начата реализация проектов на предприятиях «Горэлектротранс» и «Электровыпрямитель».

Продолжается и развитие предприятий. В прошлом году завершилась модернизация производства оптоволокна АО «Оптиковолоконные Системы», которая позволила увеличить его мощность с 2,4 до 4 миллионов километров оптоволокна в год и позволила создать еще 15 рабочих мест. Общая стоимость проекта составила 712,9 миллиона рублей.

В рамках проекта по модернизации увеличило производственные мощности ЗАО «Плайтерра» - до 140 тысяч кубических метров фанеры в год. В итоге при выходе на максимальную проектную мощность его годовая выручка увеличится с 2,5 до 4 миллиардов рублей. Общая стоимость проекта - 1660 миллионов рублей, создано 111 новых рабочих мест.

ФОТО: Пресс-служба Главы РМ

Благодаря инвестициям, расширению и модернизации производства АО «Рузхиммаш» снова начало выпуск алюминиевых железнодорожных вагонов. Общая стоимость проекта составила 1613,56 миллионов рублей (освоено 340 миллионов рублей), было создано 316 новых рабочих мест.

Производственные мощности увеличило и ООО «ХЕЛИОС-Ресурс» - с 86 до 130 МВт в год. Это предприятие выпускает кремниевые пластины для фотоэлектрических модулей. В проект вложено 751 миллион рублей инвестиций, создано 98 новых рабочих мест.

Конечно же, достигнуть таких показателей было бы невозможно без поддержки федерального центра и лично Президента Владимира Путина: только в этом году Мордовия получила свыше 24 миллиардов рублей на развитие. А до этого был успешно проведен чемпионат мира по футболу, запущены и модернизированы многие другие производства, построены тысячи метров жилья. Глава республики Владимир Волков эффективно взаимодействует с федеральными министерствами и ведомствами, что позволяет Мордовии активно и успешно участвовать в реализации национальных и крупных инвестиционных проектов даже в кризисные времена.