Коронавирус в Мордовии, новости на 11 ноября: подросткам и детям запретили посещать торговые центры без родителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в указ Главы РМ были внесены изменения, согласно которым в республике вводится ряд новых ограничений.

В частности, несовершеннолетним до 15 лет теперь запрещено находиться в торговых центрах, в том числе и на фуд-кортах, без сопровождения родителей или иных законных представителей. Жителям Мордовии рекомендуется носить маски или другие средства защиты органов дыхания на улице, в парках и скверах.

По информации оперативного штаба, за последние сутки в республике подтвердились еще 85 случаев заболевания коронавирусом. Возраст новых пациентов – от 10 до 86 лет.