Коронавирус в Пензенской области, новости на 11 ноября: в регионе введены новые ограничения

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Вчера губернатор Иван Белозерцев подписал постановление, согласно которому в Пензенской области вводятся новые ограничения.

В частности, до 26 ноября включительно в регионе запрещено проведение массовых мероприятий (за исключением общественных обсуждений и публичных слушаний по ряду вопросов), курение кальянов в заведениях и нахождение несовершеннолетних в торговых и торгово-развлекательных центрах. Все кафе, бары, рестораны и прочее, ранее работавшие в ночное время, теперь должны быть закрыты с 23:00 до 6:00.

Сохраняется обязательный масочный режим, а также самоизоляция для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Работодателям рекомендуется перевести беременных сотрудниц на дистанционную работу.

Министерству образования Пензенской области рекомендуется рассмотреть вопрос о продлении каникул, а также организовать перевод школ на дистанционное обучение в случае обнаружении у учеников/педагогов учреждения коронавируса.

Подъезды жилых домов, лифты и лестницы будут обрабатываться специальным дезинфицирующим раствором.

Полный текст постановления можно прочитать здесь.