Коронавирус в Мордовии, новости на 10 ноября: причиной смерти врача Ичалковской больницы стал Сovid-19

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По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились 84 случая заболевания, 47 из которых – в Саранске. Возраст новых пациентов – от четырех до 92 лет.

В федеральной статистике учтен новый летальный случай: подтвердилось, что ранее скончавшийся врач Ичалковской центральной районной больницы Владимир Владимирович Леушкин умер от коронавируса.

Всего в республике за период пандемии выявлено 8 988 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 7 464 человека, 57 - за последние сутки. 54 человека скончались.