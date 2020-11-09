Коронавирус в Пензенской области, новости на 9 ноября: за сутки подтвердились меньше 170 случаев заболевания

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 168 случаев заболевания. Из них 139 случаев – в черте Пензы. Среди новых пациентов снова много несовершеннолетних: почти 40 детей и подростков от шести месяцев до 17 лет.

Всего с начала пандемии в области заразились 16 775 человек. 12 042 пациента были выписаны, 203 скончались.

6669 жителей региона остаются под наблюдением.

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