Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 ноября: с начала пандемии в регионе скончались 200 пациентов

Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Пензенской области, новости на 8 ноября: с начала пандемии в регионе По данным оперативного штаба, за последние сутки в Пензенской области подтвердились еще 170 случаев заболевания, из них 138 – в Пензе. Среди новых пациентов – 28 несовершеннолетних.

Вчера стало известно о смерти еще двух пациенток с коронавирусом, 1964 и 1955 годов рождения. Женщины имели ряд сопутствующих заболеваний.

Всего с начала пандемии в Пензенской области коронавирусом заболели 16 607 человек, выздоровели – 11 980, скончались 200.