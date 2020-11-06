Коронавирус в Мордовии, новости на 6 ноября: скончался еще один пациент, среди новых заболевших есть годовалый младенец

Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации оперативного штаба, за последние сутки в Мордовии подтвердились еще 73 случая заболевания коронавирусом, 51 из которых - в Саранске. Возраст новых пациентов – от одного года до 78 лет.

Стало известно о смерти еще одного пациента 1960 года рождения. Мужчина страдал ожирением и гипертонической болезнью.

Всего в республике за период пандемии выявлено 8 673 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 7 240 человек, 49 - за последние сутки. 53 человека скончались.